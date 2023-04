Langenfeld/Monheim Polizei kontrolliert Fußgänger, Rad- und Autofahrer

Am Mittwoch hat die Kreispolizeibehörde Mettmann einen Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr in ausgewählten Städten des Kreises durchgeführt. Im Rahmen des Einsatzkonzeptes „Projekt Korrekt“ waren zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs. In insgesamt 96 Fällen musste das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern geahndet werden, hierbei richteten sich 45 Maßnahmen gegen Radfahrer.