Besonders auf Kinder achten : Polizei appelliert vor dem Schulanfang zu besonderer Vorsicht im Verkehr

Langenfeld / Monheim Am Donnerstag werden rund 4300 Kinder im Kreis Mettmann eingeschult; darunter etwa 600 Langenfelder und 435 Monheimer i-Dötzchen. Viele von ihnen werden erstmals ohne Begleitung unterwegs sein.

Blickwinkel und Sichtweite „Kinder haben aufgrund ihrer geringeren Größe eine komplett andere Wahrnehmung des Straßenverkehrs als Erwachsene“, merkt Löhe an. Dies gelte vor allem an schlecht einsehbaren Stellen – etwa an Straßen, an denen geparkte Autos oder andere Hindernisse die Sicht behindern. Autofahrer müssen, so Löhe, an solchen Stellen immer unbedingt auf Kinder achten, die möglicherweise zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen könnten. Auch müsse sich jeder beim Abbiegen und Herausfahren aus Grundstückseinfahrten vergewissern, dass der Weg frei ist. „Hinter einer Mauer oder einer Hecke könnte ein Kind zu Fuß auf dem Weg zur Schule sein.“