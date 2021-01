Erinnerung an Opfer des Nazi-Regimes : Pensionierte Lehrer machen sich für Gedenkstätten stark

Langenfeld/Monheim Als ehemalige Leiterin der Bettine-von-Arnim-Schule ist Anne Ackers-Weiss in Langenfeld bekannt. Gemeinsam mit zwei weiteren pensionierten Pädagogen engagiert sie sich gegen das Vergessen von Opfern des Nationalsozialismus.

Die drei pensionierten Pädagogen hatten allesamt während ihrer aktiven Zeit Erinnerungsarbeit an ihren Schulen und in der Lehrerausbildung initiiert. „Wir sind auch davon überzeugt, dass durch den Besuch von Gedenkstätten Schüler gegen Antisemitismus, Populismus, Rassismus und Feindschaft gegenüber Minderheiten sensibilisiert werden können“, betont Ackers-Weiss.

Die drei Pensionäre möchten Lehrer motivieren, insbesondere die regionalen Gedenk- und Erinnerungsorte mit ihren Schülern zu besuchen. „So gibt es zum Beispiel bei der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf und dem El-De-Haus in Köln zahlreiche Angebote für Schulen.“ In der Corona-Pandemie haben viele Gedenkstätten ihr digitales Angebot erweitert, so dass die Teilnahme an Rundgängen und Veranstaltungen auch aus dem Klassenzimmer möglich sei.