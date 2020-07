Kommunalwahl : Parteien stehen fest – AfD ist nicht dabei

Die Vorbereitung auf die Wahl läuft. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Kommunalwahl: In Langenfeld treten sechs Parteien an und vier Bürgermeisterkandidaten stellen sich zur Wahl, in Monheim sind es fünf Parteien und vier Bewerber um das Bürgermeisteramt.

Gut sechs Wochen vor der Kommunalwahl am 13. September steht jetzt fest, wer in beiden Städten antreten wird. In Langenfeld hat der zuständige Wahlausschuss am Mittwochabend alle von den Parteien eingereichten Vorschlagslisten zugelassen, in Monheim tagt dieses vor allem aus Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern bestehende Fachgremium am kommenden Dienstag. In beiden Städten steht die rechtspopulistische AfD übrigens nicht zur Wahl. Auch die Kreistags- und Landratskandidaten stehen jetzt fest. Hier ein Überblick:

In Langenfeld kandidieren nach Angaben von Sabrina Meyer aus dem städtischen Wahlamt um dem Posten des Bürgermeisters die bislang schon bekannten vier Politiker: Amtsinhaber Frank Schneider (CDU), Sascha Vilz (SPD), Sven Lucht (BGL; also Bürgergemeinschaft Langenfeld) und Dr. Günter Herweg (Bündnis 90/Die Grünen).

Info Kommunalwahl 2014: Ergebnisse in Prozent Langenfeld CDU 50,9; SPD 19,1; BGL 14,2; Grüne 12,0; FDP 3,8. Bürgermeister Frank Schneider (CDU) bei 4 Gegenkandidaten. Monheim Peto 65,6; CDU 17,8; SPD 8,9; Grüne 4,3; FDP 1,7; Linke 1,6. Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) 94,6 bei 1 Gegenkandidat.

Insgesamt sechs Parteien, beziehungsweise Bündnisse wollen in den neuen Langenfelder Stadtrat einziehen: die dort schon allesamt seit Jahrzehnten vertretenen CDU, SPD, BGL, Grüne und FDP sowie zusätzlich Die Linke. Die Hälfte der 44 Ratssitze nehmen die siegreichen Direktkandidaten aus den 22 Wahlbezirken ein, die andere Hälfte ergibt sich aus der Stimmenzahl der Partei und der Platzierung ihrer Kandidaten auf der vorliegenden Reserveliste der Parteien. Darauf stehen folgende Kandidaten an erster Stelle: Dr. Barbara Aßmann (CDU; deren Reserveliste umfasst insgesamt 44 Namen), Sascha Vilz (SPD; 34 Namen), Andreas Menzel (BGL; 21 Namen), Dr. Günter Herweg (Grüne; 22 Namen), Frank Noack (FDP; 10 Namen) und Hannelore Weber (Die Linke; 9 Namen).

Für den Langenfelder Integrationsrat, der sich um die Belange von Migranten kümmert, bewerben sich drei Gruppierungen: Soziale Liste, Deutsh-Türkische Integration (DTI und Internationale Liste.

In Monheim hat Wahlleiter Roland Liebermann (Erster Beigeordneter) die eingereichten Vorschläge geprüft. Der Wahlausschuss entscheidet am 4. August darüber. Für das Amt des Bürgermeisters bewerben sich der Amtsinhaber Daniel Zimmermann (Peto), Manfred Poell (Bündnis 90/Die Grünen), Lars van der Bijl (CDU) und Alexander Schumacher (SPD).

Die Reserveliste für den Einzug in den Stadtrat führt bei der Peto Lisa Pientak an. Die Juristin gehört zu den „Urgesteinen“ der Peto und ist von Anfang an dabei. Insgesamt hat die Peto 51 Kandidaten aufgestellt. Die 38 Namen umfassende Liste der CDU beginnt mit Lars van der Bijl. Alexander Schumacher steht auf Platz 1 der SPD-Liste (30 Namen). Bündnis 90/Die Grünen ist mit elf Kandidaten aufgestellt. Auf Platz 1 steht Manfred Poell. Die FDP bietet zehn Kandidaten auf. Stephan Wiese steht auf Platz 1. Insgesamt gibt es 20 Wahlbezirke in Monheim. Für den Integrationsrat stehen zur Wahl: Vertreter von Osman-Gazi-Moschee, Interkultur in Monheim, Peto, Islamische Gemeinschaft, CDU, Wir in Monheim, Soziale Liste (SPD) und Skender Elezi.