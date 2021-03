Neanderland: Online- und Naturangebote : Osterferien mit Römern und Ägyptern

Auf Haus Bürgel können Kinder und Jugendliche in den Osterferien in römische Tuniken schlüpfen, Medaillen prägen und wie die Römer Brot backen. Foto: Anna Schwartz

Langenfeld/Monheim An den Osterfeiertagen bietet das Neanderland verschiedene Freizeitangebote – virtuell und in der Natur. Onlinekurse und -führungen etwa.

(og) Beim LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen erwartet Neugierige im Download-Bereich unter Besucherinfos eine lebendige Audioführung, die mit verschiedenen Stimmen eingesprochen und Musik unterlegt ist. Eine digitale Reise durch die Zeit erleben Besucher auf der Homepage des Römischen Museums Haus Bürgel in Monheim. Mit viel ehrenamtlichem Engagement führt „Römer“ Gaius Tullius Lupus in historischem Gewand und kleinen Videos auf sympathische Weise durchs Haus.