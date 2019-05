Lokale Kultur : Open air: Der Sommer 2019 wird laut

Bands wie die „Jim Button’s“ locken bei „Langenfeld live“ hunderte auf den Marktplatz. Die Konzertreihe startet am 10. Juli. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hildener Jazztage oder Rhein-Rock in Monheim und mehr: Hier zum Vormerken, wo es Musik unter freiem Himmel gibt.

HILDEN Ein echtes Highlight der Hildener Jazztage (18.-23. Juni) sind die Open-Air-Konzerte. Der Feiertag am Donnerstag, 20. Juni, steht im Zeichen des „Jazz im Park“. Wenn das Wetter mitspielt, erleben die Besucher ab 15 Uhr im weitläufigen Garten des Wohnstifts Haus Horst, Horster Allee 12-22, unter anderem Woodhouse feat. Gaby Goldberg. Das Septett interpretiert bekannte Jazzsongs neu und streut andere Musikstile unter. Das Jermaine Landsberger Trio feat. Sandro Roy steht ab 16.30 Uhr mit Gypsy-Jazz auf der Bühne. Auch die Capio Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37, bietet ein Open-Air-Erlebnis an: Am Sonntag, 23. Juni, nimmt das Natalia-Kiés-Trio die Zuhörer ab 14 Uhr mit auf eine Reise durch atemberaubende Klangwelten. Die Band RED feat. Ellister van der Molen (ab 16.30 Uhr) steht für soulige, energiegeladene und skurrile Kompositionen. Ab 17 Uhr bringen Seba Kaapstad eine urbane Mischung aus Rhythm‘n‘Blues, Hip-Hop, Soul und Jazz auf die Bühne im Grünen. Tickets kosten ab 10 Euro (nur Jazz im Park). Den Festivalpass für alle Veranstaltungen inklusive der hochkarätig besetzten Jazznight in der Stadthalle ist für 45 Euro zu haben.

Das Monheimer „Rhein-Rock-Open-Air“ (hier die Band Backseat Alley 2018) ist diesmal am 31. August. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Weitere Höhepunkte der Open-Air-Saison sind die Konzerte im Rahmen des Hildener Sommers während der Sommerferien auf dem alten Markt (Donnerstag, 18. Juli, 17 Uhr, „Junge Musiker on stage“; Samstag, 27. Juli, 14 Uhr, Musical „Monster gibt es nicht“; Donnerstag, 22. August, 17 Uhr, Coverband „Toeffte“ – der Eintritt ist immer frei) und die Oldie Night auf dem Nordmarkt am 3. August. Dort geht es um 17 Uhr los, die Band „Idea“ rockt die Bühne. Mehr als 1000 Besucher und diverse Kulinarik-Stände machen das Konzert zum kleinen Volksfest.

Im Capio-Klinik-Park gibt’s wieder Musik bei Hildens Jazztagen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

LANGENFELD Sieben Abende umfasst die Freiluft-Konzertreihe „Langenfeld live“ auch diesmal wieder. Am 10. Juli geht es los, mittwochs, 18 bis 12 Uhr, auf dem Marktplatz, bei freiem Eintritt. Finanziert werden die Konzerte durch den Getränkeverkauf, für den es spezielle Langenfeld-live-Coins gibt. Bis zu etwa 2000 Zuschauer sind jeweils dabei. Diese Bands machen mit: Jim Button’s (10. Juli), Papa’z Finest (17. Juli), Triple Sec (24. Juli), Unart (31. Juli, Still at the Basement (7. August), Western & Hagen (14. August), Mr. B. Fetch (21. August).

Jazz im Park ist eine Institution der Hildener Jazztage. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

MONHEIM Auf der Baumberger Bürgerwiese am Kielsgraben/Monheimer Straße startet am 31. August steigt zum zwölften Mal Monheimer Rhein-Rock-Open-Air-Festival. Zehn Bands sind dabei: The O’Reillys and the Paddyhats (Irish Folk Punk/Gevelsberg), Serious Black (Metal/Weltweit), Bad Bone Junction (Rockabilly/Monheim), Gottfried (Hard Rock/Langenfeld), KWiRL (Punk Rock/Monheim), The DogHunters (Alternative/Hürth), Clean Slate (Party Punkrock/Düsseldorf), Glass Heart (Melodic Post Harcore/Köln), Wednezday Weekend (Progressive Blues Punk/Düsseldorf) und Dystopera (Rock/Düsseldorf). Tickets im Vorverkauf kosten 11,50 Euro. Mehr unter www.rhein-rock.de/rhein-rock-openair-2019/

RATINGEN Zwischen dem 5. und 7. Juli findet das Ratingen Festival statt. Welche Bands auftreten werden, wird in Kürze bekanntgegeben. Die Mischung steht jedenfalls schon fest. Es ist ein Mix aus Live-Musik von New­com­ern, inter­na­tionalen Stars und Sternchen, Walk Acts und kuli­nar­ischen Köstlichkeiten. Jahr für Jahr kommen tausende Besucher nach Ratin­gen. Der Eintritt frei. Es gibt auch ein Kinderprogramm. Weitere Informationen unter „www.rmg-ratingen.de“.