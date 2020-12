Wertstoffhöfe, Bürgerburos, Bibliotheken : Öffnungszeiten und Infos aus beiden Städten

LANGENFELD/MONHEIM Erst die Weihnachtstage, danach gleich ein Sonntag, kurz darauf schon Silvester – und zusätzlich die im Corona-Lockdown seit einer Woche verschärften Schutzbestimmungen: Geöffnete Türen und Seviceangebote sind in diesen Tagen um den Jahreswechsel rar. Museen, Theater und Kino sind natürlich geschlossen. Hier einige weitere Infos aus beiden Städten.

LANGENFELD Das Bürgerbüro des Rathauses ist vom 28. bis 30. Dezember geöffnet; am Samstag, 2. Januar, bleibt es indes geschlossen. Die beiden Wertstoffhöfe halten es unterschiedlich: Die Annahmestelle an der Industriestraße ist bis zum 3. Januar geschlossen. Der Annahmehof an der Hansastraße hat außer Heiligabend und Silvester an allen Werktagen inklusive dem 2. Januar zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Stadtbibliothek beschränkt bis zum 10. Januar ihren Betrieb auf die Ausleihe für Schul- oder Studienzwecke (Fernleihen). Dazu muss ein individueller Abholtermin unter Tel. 02173 794-4244 vereinbart werden. Die kontaktlose „Onleihe“ und „BibNetPress“ sind weiterhin möglich. Bereits vorgenommene Reservierungen von Büchern und Medien werden automatisch bis nach dem Lockdown verlängert. Im Freizeitpark Langfort bleiben Spielplatz und Spazierwege unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geöffnet, doch dürfen die dortigen Sportflächen nicht genutzt werden. Auch die beleuchtete Laufbahn im Jahnstadion ist im Lockdown nicht mehr nutzbar.