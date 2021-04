Langenfeld/Monheim : Noll informiert über USA-Austausch über das PPP

Michaela Noll (r.), Audrey Yan und Nicholas Barth, PPP-Austauschschüler aus den USA im Jahr 2018, bei einem Besuch im Berliner Abgeordnetenbüro. Foto: Michaela Noll/privat

Langenfeld/Monheim Ein Schuljahr in den USA zu verbringen ist für viele Schüler ein Traum. Über die Möglichkeit eines Vollstipendiums des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) informiert die Bundestagsabgeordnete Michaela Noll in einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 21. April, ab 18 Uhr via Zoom.

(elm) Die Veranstaltung wird durch die gemeinnützige Bonner Austauschorganisation Experiment organisiert. „Wir haben erlebt, dass Austausch trotz Corona möglich ist. Das PPP hat im letzten Jahr digital stattgefunden und war ein voller Erfolg“, so Noll. „Nun hoffen wir aber natürlich auf eine Durchführung des Programms in persona.“