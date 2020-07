Hin & Weg : Neuer Steinzeitspielplatz am Museum im Neandertal

Kreis Mettmann Es gibt viel zu entdecken in der Region, die RP gibt Tipps. Ein absolutes Highlight für Kinder ist vor wenigen Tagen nur einige Minuten von Langenfeld und Monheim entfernt eröffnet worden: der Steinzeitspielplatz direkt gegenüber vom Neanderthal-Museum (Talstraße 300, 40822 Mettmann).

Parken ist übrigens momentan eher schwierig, da im Bereich des Museum momentan noch am „Masterplan Neandertal“ gebaut wird. Sollten die Parkplätze in direkter Nähe des Museums belegt sein, bietet sich der P&R-Parkplatz am S-Bahnhof Neanderthal (oberhalb des Museums, etwa zehn Minuten Fußweg) und der Parkplatz auf dem Gelände der Firma Erwepa, Mettmanner Straße 51, Erkrath (Fußweg ca. 25 Minuten), an. An Sonn- und Feiertagen verkehrt laut Neanderthal-Museum von 11 und 18 Uhr ein Shuttle-Bus zwischen Erwepa-Parkplatz und Museum. tobi