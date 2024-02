Langenfeld/Monheim Wandern mit dem Gebirgsverein rund um Knechtsteden

März über den Wiedweg ins Anxbachtal und am 24. März durchs Eifgental bei Wermelskirchen-Kolfhausen.Jeden Dienstag gibt es mit etwa 15 Kilometern Länge Wanderungen, die ebenfalls etwas Kondition erfordern: Am 5. März geht es von Witzhelden an die Wupper, am 12. März rund um Biesfeld im Bergischen, am 19. März an den Rhein bei Urdenbach und am 26. März wird zwischen Erkrath und Gerresheim gewandert. Jeden zweiten und vierten Dienstag gibt es zusätzlich unter dem Motto „Natur und Kultur erleben“ eine Wanderung von maximal zehn Kilometern Länge mit moderaten Steigungen. Jeden Mittwoch starten etwas gemütlichere Touren mit zirka elf Kilometern Länge und wenig Höhenmetern: Am 6. März geht es durch den Raderthaler Grüngürtel, am 13. März vom Wipperkotten zum Schmitzkotten, am 20. März ins Morsbachtal bei Remscheid und am 27.März rund um das Kloster Knechtsteden. Dienstags und mittwochs gibt es am Ende der Wanderung oft eine Einkehr. Zusätzlich gibt es am Samstag, 16. März, eine Exkursion nach Bonn: auf dem „Weg der Demokratie“ werden 65 Gebäude und Institutionen erläutert, die die bundesdeutsche Demokratiegeschichte seit 1949 prägen.