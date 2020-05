Langenfeld/Monheim : Neue Packstation steht neben dem Briefzentrum

Langenfeld/Monheim Die Deutsche Post DHL Group setzt bei Paketen verstärkt auf Selbstbedienung rund um die Uhr. In Langenfeld hat sie jetzt eine dritte Packstation in Betrieb genommen. Nach Angaben von Postsprecher Constantin Bachmayer können Kunden jetzt neben dem Briefzentrum an der Elisabeth-Selbert-Straße 6 ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. „Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 101 Fächer.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mei) Erst vor wenigen Wochen war nach Angaben von Postsprecher Rainer Ernzer in Langenfeld beim Lidl-Markt an der Weberstraße 3 eine solche Packstation eröffnet worden. Die 2009 an der Richrather Straße 78 neben einem Büdchen errichtete erste Langenfelder Packstation hat 74 Fächer in vier verschiedenen Größen. In Monheim gibt es laut Ernzer ebenfalls drei Packstationen: an der Friedrichstraße 2; an der Geschwister-Scholl-Straße 69b und seit März noch auf dem Parkplatz des Aldi-Discounters Am Wald 23.

Und so funktioniert eine gratis nutzbare Packstation: Nach Anmeldung im Internet unter www.packstation.de erhalten Interessierte nach Ernzers Angaben eine Kundenkarte. „Damit kann der Empfänger einer Sendung individuell bei jeder Bestellung bestimmen, an welchem Automaten er sein Paket in Empfang nehmen möchte.“ Ist ein Paket abholbereit, erhalte der Empfänger per Mail oder in der DHL-App eine Nachricht samt Abholcode. Hiermit und Kundenkarte öffne sich das entsprechende Fach. Ernzer: „Registrierte Kunden können über die Ankündigung oder Sendungsverfolgung nach Hause bestellte Pakete auch kurzfristig an eine Packstation umrouten.“ Ohne Registrierung ließen sich Pakete über die Packstation verschicken.