Kreis Mettmann : Neue Corona-Teststation eröffnet am Donnerstag

Kreis Mettmann Ab diesem Donnerstag (5. November) wird es auch im Kreis Mettmann eine Corona-Teststation als „Walk-In“ für Jedermann geben. Das Düsseldorfer Labor Zotz Klimas eröffnet die Station in Ratingen am Ostbahnhof.

An den Öffentlichen Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) ist der Ostbahnhof gut angebunden. Empfohlen sei die Anreise per ÖPNV aber eher für Personen, die keine Symptome haben und wegen eines benötigten Negativ-Tests anreisen, heißt es in einer Mitteilung.

In Vorbereitung ist auch bereits die Einrichtung eines weiteren Standorts im Kreissüden. Dieser soll in Kürze aller Voraussicht nach in Hilden in Betrieb gehen (die RP berichtete bereits).