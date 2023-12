Motorraddiebstähle Langenfeld/Monheim Die zweite BMW R 1250 GS ist weg

(og) Das BMW-Modell R 1250 GS scheint bei Motorraddieben gerade sehr gefragt zu sein. Erneut ist ein solches Motorrad aus einer Tiefgagarage gestohlen worden. Diesmal in Monheim und nicht, wie einen Tag zuvor gemeldet, in Langenfeld-Richrath. Das teilt die Polizei mit. Danach haben Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend, 3. Dezember, bis Montagmorgen, 4. Dezember, die BMW R 1250 GS aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Monheim entwendet. Laut Poizeibericht hatte der Halter am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr die schwarze BMW R 1250 GS mit goldfarbenen Felgen in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses an der Alten Schulstraße in Höhe der Hausnummer 21 abgestellt. Am Montag, 4. Dezember, gegen 7.50 Uhr bemerkte seine Frau den Diebstahl des wenige Monate alten Modells. Der Fahrer alarmierte die Polizei. Die erste Suche blieb erfolglos. Die Polizei leitete ein Strafverfahren und Ermittlungen ein. Das Motorrad wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Den Zeitwert des Motorrads beziffert die Polizei auf etwa 23.000 Euro, genauso wie bei dem kurz zuvor gestohlen gemeldeten Motorrad in Richrath am Tönnesbrucher Feld. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.