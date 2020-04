Monheim/Langenfeld : Monheimer Bereichsleiterin wechselt nach Langenfeld

Christiane Schärfke wechselt zum 1. August nach Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Am 1. August 2015 hat Christiane Schärfke die Leitung des Bereichs Ordnung und Soziales in Monheim übernommen und seinerzeit gleich dafür gesorgt, dass binnen 48 Stunden 150 Flüchtlinge zur Erstaufnahme in Monheim untergebracht werden konnten.

Jetzt, fünf Jahre später, wird sie zum 1. August nach Langenfeld wechseln und dort die Aufgabe von Jürgen Öxmann, Fachbereichsleiter Zentraler Service, übernehmen.

Öxmann, der übrigens selbst in Monheim seine Verwaltungsausbildung (ab 1977) absolviert hat, geht nach 35 Jahren Dienst für die Langenfelder Verwaltung in den Ruhestand. Er bestätigt, dass Christiane Schärfke erfolgreich aus der Bewerberrunde in Langenfeld hervorgegangen ist. Die Entscheidung der politischen Gremien stehe jedoch noch aus. In Monheim werden die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am 29. April im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung über den Weggang der Bereichsleiterin informiert.

Gleichzeitig wird in der Sitzung eine weitere Personalie bekannt gegeben. Michael Lobe, Chef des Hochbauamts, wird die Monheimer Verwaltung ebenfalls verlassen.