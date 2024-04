Polizie legt Kriminalitätsstatistik vor Monheim hat die meisten Straftaten im Kreis

Die Zahl der Straftaten in Langenfeld und Monheim ist moderat gestiegen. In Langenfeld von 3740 im Jahr 2022 auf 3878 im vergangenen Jahr. In Monheim hat sich die Zahl der Delikte von 3064 auf 3316 erhöht. Insgesamt ist die Zahl der Straftaten im gesamten Kreis Mettmann auf 29.764 angestiegen. Das sind im Vergleich zu 2022 laut Statistik 1130 Taten mehr, was einer Steigerungsrate von 3,95 Prozent entspricht.