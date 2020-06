Öffentlicher Nahverkehr : Ticketpreis richtet sich nach Entfernung

Langenfeld/Monheim NextTicket 2.0 soll den ÖPNV im VRR-Bereich einfacher und gerechter machen. Die Testphase ist gestartet. Beim Einsteigen in Bus oder Bahn checken die Fahrgäste über eine App ein, beim Aussteigen wieder aus. Sie müssen also nicht mehr überlegen und vergleichen, welches Ticket man für eine Strecke benötigt.

Vorerst handelt es sich bei dem nextTicket 2.0 um eine einjährige Testphase, die aber verlängert werden kann. Maximal 15.000 Nutzer können an dem Projekt teilnehmen. Dazu ist die nextTicket-App nötig, die kostenfrei in den Appstores heruntergeladen werden kann. Zudem muss man sich registrieren auf der Seite www.nextticket.de und Zahlungsdaten hinterlegen. Mit diesen loggt man sich in der App ein – von da an ist jeweils nur noch Ein- und Auschecken nötig.