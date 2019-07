Mitmachen : Mit dem ADFC zum Silbersee

Langenfeld/Monheim Weitere Radtouren führen unter anderem ins Bergische und nach Bonn.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Langenfeld/Monheim bietet wieder mehrere Touren an. Schon am Mittwoch, 10. Juli, fürt eine zum Silbersee in Leverkusen (35 Kilometer). Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Einkaufszentrums in Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße 85, am Schild „Radlertreff“. Die Tourenleitung hat Toni Krista. Am Samstag, 13. Juli, folgt unter dem Motto „Kurz und knackig“ eine 30 bis 50 Kilometer lange Radtour. Es geht in zwei bis drei Stunden über die Hügel zwischen Leichlingen, Leverkusen, Burscheid und Solingen. Am Ende eines Anstiegs wird auf jeden gewartet. Gefahren wird auf befestigten, vorzugsweise asphaltierten Wegen und Nebenstraßen. Hauptstraßen und Wanderwege werden gemieden. Tourenräder sind ausreichend. Eine Einkehr ist am Ende vorgesehen. Da 300 bis 400 Höhenmeter zu überwinden sind, sollte die Trinkflasche gefüllt sein. Tourenleitung: Joachim Spitz. Treffpunkt: 14.30 Uhr, Rathaus Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz.