E-Autos in Langenfeld und Monheim Einzelhandel baut Ladesäulen-Netz aus

E-Mobilität soll aus Gründen der CO2-Reduzierung gefördert werden. Die politisch gewollte Abkehr vom Verbrenner kann nur funktionieren, wenn die Nutzer aller Formen von E-Autos die notwendige Ladeinfrastruktur vorfinden. Öffentliche Ladesäulen sind in Vorbereitung, teilweise schon in Betrieb. Langenfeld hält am Ende 44 und Monheim sogar 50 „öffentliche“ Ladesäulen bereit, an denen Öko-Strom der Mega oder der Stadtwerke Langenfeld bezogen wird.