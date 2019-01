Lecker Schule: Mathe eiskalt: 1 + 1 = Schoko mit Vanille

Langenfeld/Monheim Monheimer Schüler genießen Berufspraxis – beim Langenfelder Süßwaren-Unternehmen Dreidoppel.

Im Mathe-Unterricht nicht nur rechnen, sondern auch selbst gemachtes Eis schlecken – das stand kürzlich für eine 9. Klasse des Monheimer Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) und für Schüler des Förderzentrums Süd im Langzeitpraktikum an jeweils einem Vormittag auf dem Stundenplan, bei einer Mint-Aktion in echter Eiscafé-Umgebung im Gelatop-Forum des Aromen-Herstellers Dreidoppel GmbH in Langenfeld. „Mint“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.