Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Einsatz in Langenfeld und Monheim : Malteser testen Besucher von Pflegeheimen

Speziell geschultes medizinisches Personal der Malteser hilft in Heimen, Corona-Schnelltests durchzuführen. Foto: Malteser/Christian Nitz

Langenfeld/Monheim Um die Vielzahl der Besucher an den Feiertagen zu bewältigen, unterstützen Hilfsorganistionen die Heime. Zeigt ein Testergebnis eine Corona-Infektion an, so wird das zuständige Gesundheitsamt informiert.