Wohn- und Gewerbeimmobilien 40.000 Euro mehr für ein Eigenheim

Langenfeld/Monheim · Preise für Baugrundstücke und Immobilien steigen in Langenfeld und Monheim weiter, aber nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Eher gleichbleibend sind die Preise für Gewerbe- und Handelsimmobilien.

02.05.2023, 11:40 Uhr

Unter anderem an der Brandenburger Allee in Monheim bietet die LEG viele Mietwohnungen an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Der Immobilienverband Deutschland IVD West hat einen Preisspiegel für 2023 herausgegeben. Darin die Entwicklung des Immobilienmarkts in NRW-Städten – auch für Langenfeld und Monheim. „Die Werte sind Anhaltspunkte und können bei der ersten Einschätzung eines Objekts helfen“, ordnet Hubertus von Buddenbrock vom Verein Haus und Grund ein. Das sei ein Zahlenwerk für Makler, das sich an Angebotswerten orientiere. Hier ein Überblick: