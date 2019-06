Einkaufen : Luftiges Schuhwerk für heiße Tage

„Wichtig: Die Sandale nicht zu klein kaufen“, rät Christine Barton vom Ara-Outlet in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Von der Sandalette über die Trecking-Sandale bis zur Schlappe reicht das Angebot.

Wer sich in diesen heißen Wochen in geschlossene Schuhe zwängt, ist selbst schuld. Denn es gibt Sandalen satt zu kaufen: elegante, sportliche, schicke oder rustikale, welche für Problemfüße oder um damit ins Theater zu stöckeln. Sylvia Anacker hat erst im Mai ihren eigenen Laden „Shoebird“ am Rathausplatz 5 in Monheim eröffnet. Weibliche Schuh-Shopperinnen geraten hier auch ohne 30 Grad Außentemperatur ins Schwitzen.

Luftig und elegant. Foto: RP/Isabel Klaas

Wo soll man hinschauen? Welches Modell nehmen? Die roten Slingpumps mit dem Blockabsatz? Die zarte Sandalette mit den Swarovski-Riemchen? Die flache knalltürkisfarbene Sandale mit dem Keilabsatz in türkis-weißer Webe-Optik? Oder aber eine von den Zehenteilern in Birkenstock-Manier, die man heute selbst zur Geschäftskleidung oder zum Etui-Kleidchen tragen darf? Man weiß es nicht. Zumal die Preise bei Sylvia Anacker für die hochsommerliche Fußbekleidung moderat sind und in der Regel 79 Euro nicht überschreiten. Die Auswahl ist üppig und modisch und auch auf die ältere Dame zugeschnitten, die hübsch beschuht mit tragbaren Sandalen durch den Sommer laufen will.

Info Die Läden: Adressen und Öffnungszeiten Ara Schuh-Outlet Zur Schlenkhecke, Langenfeld; Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr; Telefon: 02173 105332. Shoebird Rathausplatz 5, Monheim; Öffnungszeiten Mo-Fr. 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr; Telefon 01776717211

Was meist Frauen beim Sandalen-Kauf falsch machen, sagt Christine Barton, angehende Wirtschaftsfachwirtin und im Ara-Outlet-Shop Mädchen für alles. „Viele kaufen die Sandale zu klein. Die Ferse darf auf keinen Fall überstehen. Die Zehen auch nicht. An der Seite darf der Fuß nicht über die Sohle gucken. Dann hat man keinen Halt“, warnt die Expertin. „Der Fuß muss richtig im Fußbett liegen.“ Das macht beim Tragen einer Ara-Sandale oder -Schlappe Spaß. Denn der Langenfelder Schuhhersteller hat eine superbiegsame High-Soft-Sohle entwickelt und legt bei manchen Exemplaren noch mal Schaumstoff unter die Lauffläche. Das macht den Schuh enorm bequem.

Schick und trotzdem Halt gebend. Foto: RP/Isabel Klaas

Auch im Ara-Outlet an der Schlenkhecke in Langenfeld ist die Gesundheitslatsche gefragt. Für die Bequemlichkeit hat sie ein lederüberzogenes Tieffußbett. Für die Optik hat sie vom Lackriemchen in Weiß oder Schwarz, Bronze oder Gold, in Altrosa, Rot oder Silber bis zum Ethno-Look mit bunten Perlen oder mosaikartig angeordneten Holzstückchen eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Man trägt die nicht gerade filigrane Bequem-Latsche zur kurzen Hose, zum Kleid oder zum Rock gleichermaßen, sagt Barton. Für ein bisschen mehr Halt nimmt man sie mit Fersenriemchen.

Wer Sandaletten mit Blümchen und Perlchen und Strass genug im Schrank hat und etwas zum Wandern oder Radeln braucht, findet bei Ara diverse Trecking-Sandalen mit „Flex-To-Go-Sohle“, auf der man prima abrollen kann, wie Barton versichert. Es gibt sie in Schwarz, Blau und Braun für 55,50 Euro.

Gesund und bequem. Foto: RP/Isabel Klaas