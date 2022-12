Kreis Mettmann Lott Jonn startet wieder durch

Kinder bewegen sich aus eigenem Antrieb, wenn man sie denn lässt. Das stärkt sie in ihrer altersgerechten Entwicklung und in ihrem Sozialverhalten. Heute haben Kinder allerdings immer weniger Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. Die Folgen sind bereits im Kindergartenalter sichtbar, heißt es in der Ankündigung des Kreisgesundheitsamts. So falle vielen das Balancieren und Hüpfen sowie das Konzentrieren auf eine Sache schwer. Auch das soziale Miteinander müsse oft noch erlernt werden.