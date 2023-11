Lions Langenfeld und Monheim Lions-Clubs sammeln Brillen und Hörgeräte

Schon jetzt kann sich das Ergebnis 2023 sehen lassen; „Bis jetzt haben wir 308 Hörgeräte an die Zentralstelle in Wiesbaden gesendet“, erklärt Lions-Mitglied Kurt Seyboldt, der clubintern dieses Projekt betreut. In 2022 hat die Organisation – Hilfe für kleine Ohren – über 11 000 Hörgeräten an weltweit 14 Organisationen verschickt.