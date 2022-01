Verkehrssicherheit in Langenfeld/Monheim : Polizei bemängelt schlechte Beleuchtung an Rädern

Beispielhaft: So sollte ein Kind auf gut sichtbarem Fahrrad in der Dunkelheit unterwegs sein. Foto: Verkehrswacht

Langenfeld Die Beleuchtung von über 1100 Fahrrädern von Schülern aus Langenfeld und Monheim stand von Oktober bis Dezember im Fokus: Kreisverkehrswacht, die lokale Innung der Zweiradmechaniker und die Polizei schauten genau hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Insgesamt verschlechterte sich die Bilanz gegenüber den Vorjahren“, teilt die Polizei nach Auswertung der Ergebnisse mit. Das Gremium stellte demnach mehr Mängel an den Rädern der Pennäler der weiterführenden Schulen in Langenfeld und Monheim fest. An der Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim überprüfte die Polizei 58 Räder, von denen acht Mängel aufwiesen (13,79 Prozent). In Langenfeld schauten die Kontrolleure 1031 Mal hin. An der Prismaschule waren von den 135 Räder 23 nicht in Ordnung (17,4 Prozent). Von den 173 Fahrrädern an der Kopernikusschule wiesen 18 Mängel auf (10,4 Prozent). Mängelspitzenreiter ist die

Bettine-von-Arnim-Gesamtschule: Von den 207 Drahteseln waren 40 (19,32 Prozent) nicht in Ordnung. Als „Klassenprimus“ erwies sich das Konrad-Adenauer-Gymnasium. An 38 (7,36 Prozent) von 516 Rädern entdeckten die Prüfer Mängel.

Die Verkehrssicherheitsberater kontrollierten in den dunklen Morgenstunden der Aktionswochen, in der Regel zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Kreisweit schauten sie sich rund 2300 Fahrräder an 17 beteiligten Schulen. Dabei stellten sie an 277 Fahrrädern lichttechnische Mängel fest. Die dokumentierten sie auf einer Mängelkarte und schickten sie anschließend an die Erziehungsberechtigten der Schüler. Bei der Beseitigung halfen mehrere Betriebe der Zweiradmechaniker-Innung. Sie beseitigten die von der Polizei festgestellten Defekte an den Beleuchtungsanlagen oder bescheinigten die ordnungsgemäße Reparatur. Dabei verzichten die Betriebe auf die Arbeitslöhne und berechnen nur die angefallenen Materialkosten. Nach der Beseitigung sammeln die Schulen die Mängelkarten ein, die dann von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei ausgewertet werden. Kommen Mängelkarten nicht zurück, kontaktiert die Polizei die Erziehungsberechtigte nochmals persönlich.