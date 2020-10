Neanderland : Leckeres aus dem Neanderland

Langenfeld/Monheim KREIS METTMANN (og) Der Herbst im Neanderland wird naturnah, lecker und kreativ. Das Team Tourismus stellt schöne Ideen vor.Tipps für Waldwanderungen, frische Produkte in Hofläden und Kürbisse.

Wandern Der Neanderland-Steig und seine Entdeckerschleifen laden besonders im Herbst zu kleinen Spaziergängen und ausgedehnten Wanderungen ein. Einen gemütlichen Abschluss findet die Tour bei der Bergischen Kaffeetafel, die mit traditionellen Leckereien wie Stuten, Milchreis oder Schwarzbrot auf hungrige Wanderer wartet. Serviert wird sie unter anderem in den Kutscherstuben und im Café Schwan in Wülfrath, im Café Bös in Ratingen oder im Bistro Café am Markt in Mettmann.