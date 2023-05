Lebenshilfe schickt Sportler zu den Special Olympics 18 Athleten trainieren für Berlin

Mehr als 7000 Athleten in 26 Sportarten werden vom 17. bis 25. Juni zu den Weltspielen erwartet. Vor Beginn der Wettbewerbe startet das sogenannte Host-Town-Programm. Über 200 Städte wurden dafür ausgewählt – im Kreis Mettmann sind dies Velbert, Heiligenhaus, Ratingen und Langenfeld/Monheim. Vom 12. bis 15. Juni sind sie vier Tage lang Gastgeber für die Athleten und deren Angehörigen. Die internationalen Delegationen lernen Land und Leute kennen. So werden die Städte, Landkreise und Gemeinden das Bild Deutschlands in der Welt formen. Es soll das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik werden.