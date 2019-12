Stadtgespräch : Lebenshilfe nimmt Kurs auf Winterspiele

Kreis Mettmann Erfolgreiche Sportler trotzt Behinderung: Die Kreisvereinigung ehrt ihre Athleten.

Besonderes Augenmerk galt den Special-Olympics-Landesspielen in Hamm im Sommer, von denen die Delegation aus dem Kreis Mettmann zahlreiche Medaillen mit nach Hause brachte. Es gab insgesamt 17 Gold-, 12 Silber- und 17 Bronzemedaillen in den Sportarten Fußball, Golf, Rollerskating, Schwimmer und Tischtennis. Hinzu kamen 2019 weitere Erfolge, etwa bei den Wintersporttagen in Neuss, dem Inklusiven Sportfest in Monheim und dem Schwimmfest in Essen. Mit am stärksten bei der Ehrung vertreten war die Fußballmannschaft der Lebenshilfe. Auch ihre „Unified Partner“ der SSVg Velbert, mit denen die Sportler der Lebenshilfe zusammen die Mannschaft „Rainbow Stars Soccer“ bilden, waren in Ratingen dabei. Lars Glindemann, Mitglied des Vorstands und Verwaltungsrats der SSVg Velbert 02, gehört wie auch Marc Jungmann vom Autohaus Ford Jungmann in Wülfrath zu den engagierten Sponsoren und Unterstützern der Lebenshilfe-Sportabteilung. Und auch diesmal brachten sie etwas für die Sportler mit: einen Scheck über 500 Euro.