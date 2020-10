Serie: Heimische Laufstrecken (1) : Herbstliche Runde im Knipprather Wald

Langenfeld/Monheim Um in Corona-Zeiten außerhalb der eigenen Wohnung etwas für die Fitness zu tun, müssen Langenfelder und Monheimer nicht weit fahren. Im zurzeit herbstlich farbenfrohen Knipprather Wald und in dessen Nähe bieten sich vielfältige Laufrouten an, bei denen man ausreichend Sicherheitsabstand zu seinen Mitmenschen halten kann.

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Sportreferat hat die RP mehrere Rundstrecken zusammengestellt, die gleichermaßen für Jogger und Spaziergänger geeignet sind und die sich nach Belieben miteinander kombinieren lassen.

Dank etlicher Wegeverbindungen im Knipprather Wald lässt sich das Laufpensum dort nach Belieben um zusätzliche Runden erweitern.

Start und Ziel der im folgenden beschriebenen Route ist auf Langenfelder Gebiet die Baumberger Straße nahe der Brücke über die Autobahn A 59 (Parkmöglichkeit am Sportplatz des SSV Berghausen). Eine 2,7 Kilometer lange Runde (gelb auf der Skizze) führt von der Brücke zunächst 350 Meter leicht bergab unter hohen Bäumen in Richtung Felder.

Nach etwa 800 Metern biegen wir links ab und überqueren die Autobahn. Nach 200 Metern stoßen wir auf eine Kreuzung. Dort können wir uns entscheiden, ob wir den schnelleren Weg (1,3 km bis zum Ausgangspunkt) oder eine Verlängerung (ca. 1,8 km bis zum Ausgangspunkt; blaugrün) laufen wollen.

Die folgende Runde um das Wasserski-Gelände (türkis) ist 2,8 Kilometer lang. Nach der oben beschriebenen 350-Meter-Strecke bergab laufen wir nach rechts auf einem Feldweg und Schotter in den Wald. Von der Kreuzung nach 300 Metern aus beschreiben wir weiter unten noch zwei weitere Runden. Rechts unterhalb von uns liegt einer der Seen, auf denen wir Wasserskiläufer und Wakeboarder bei dieser Laufrunde immer wieder im Blick haben. Nach kurzer Zeit wechselt der Bodenbelag wieder auf Schotter, und es folgt ein etwa 300 Meter langer Anstieg. Hinter dem hohen Holzzaun zur Linken liegt die Deponie. Bei der Gabelung laufen wir rechts (der Bodenbelag wechselt auf Asphalt) und stoßen auf die Baumberger Straße. Hier führt rechts ein schmaler Fußweg vorbei am Eingang der Wasserskianlage und dem Sportcentrum Berghausen hoch zurück zur Autobahnbrücke.

Wie bei der Runde zuvor beschrieben, zweigen an der Kreuzung im Knipprather Wald weitere Laufstrecken ab, die auf Monheimer Gebiet führen. Wir folgen (orangefarben) einem etwa einen Kilometer langen Waldweg. Wir treffen auf eine Kreuzung und laufen links entlang der Knipprather Straße (weiterhin Waldweg). Dieser folgen wir etwa 400 Meter, laufen dann kurz vor der A 59 links hoch Richtung Autobahnbrücke, hier wechselt der Belag auf Asphalt.

Als dritte Möglichkeit an der genannten Waldkreuzung oberhalb des Wasserskigeländes laufen wir diesmal (rot) geradeaus. Nach etwa 250 Meter laufen wir links. Dieser Waldweg wird schmaler, es lässt sich dort aber gut laufen. An der nächsten Kreuzung führt unsere Route nach links mit einigen Kurven etwa 300 Meter durch den Wald hin zu einer weiteren Kreuzung. Wir laufen rechts entlang an einer Pferdekoppel, überqueren die Knipprather Straße (Waldweg) und laufen weiter geradeaus; links der Wald, rechts schöne Felder. Nach zwei Kilometern geradeaus sind wir wieder im Wald. An der Bahnunterführung wechselt der Bodenbelag auf Asphalt.