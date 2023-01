Langenfeld/Monheim Lange Wartezeiten beim Wohngeld

Dass die bundesweite Zahl der Wohngeldbezieher durch die jüngste Reform stark steigen wird, ist schon seit Langem bekannt. Noch nicht absehbar ist dagegen, wie viele zusätzliche Menschen in Langenfeld und Monheim in diesem Jahr Wohngeld bekommen können. Das teilen beide Stadtverwaltungen auf Anfrage mit. Genaue Zahlen werden erst dann bekannt, wenn die Ämter vom Land das neue Abrechnungsprogramm bekommen. „Das wird nach Auskunft des Landes aber erst im April zur Verfügung gestellt werden können“, teilt Marion Prell mit, die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Recht und Ordnung im Langenfelder Rathaus. Die Nachfrage sei indes schon hoch: In den ersten zwei Wochen des Jahres seien 150 Anträge eingegangen.