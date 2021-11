Langenfeld/Monheim : Landwirten geht der Dünger aus

Die Kosten für Dünger treiben die Preise in die Höhe. Landwirt Josef Aschenbroich fehlt ein Drittel des benötigten Nährstoffs. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Aktuell ist der Markt leer gefegt. Die Preise sind in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt. Ohne Dünger droht die Getreideernte im nächsten Jahr karg auszufallen, was etwa den Preis von Mehl steigen ließe.