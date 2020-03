Corona-Krise : Über 3000 Firmen im Kreis Mettmann melden Kurzarbeit an

Langenfeld/Monheim In Langenfeld liegt die Arbeitslosenquote jetzt bei 4,5, in Monheim bei 6,9 Prozent.

Im Zuge der Corona-Krise haben bis vorigen Freitag bereits etwa 3000 Unternehmen aus dem Kreis Mettmann Kurzarbeit angemeldet. Dies teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. Inwieweit sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus schon in den Arbeitslosenzahlen niederschlagen, lässt sich noch nicht ermessen. Die offiziellen Zahlen für März: In Langenfeld liegt die Arbeitslosenquote jetzt bei 4,5 Prozent (1463 Arbeitslose; plus 95 gegenüber März 2019 (damals 4,2 Prozent)). Monheim: 6,9 Prozent (1520 Arbeitslose; plus 106 gegenüber März 2019 (6,5 Prozent)). Gegenüber Februar 2020 stieg die Zahl der Arbeitslosen in beiden Städten zusammen um 41 auf 2983.