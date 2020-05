Nach der Sperrung : Kultur meldet sich langsam zurück

Die Wiedereröffnung des Langenfelder Stadtmuseums am Dienstag kommender Woche bereitet Leiterin Dr. Hella-Sabrina Lange vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Ein Autokino startet in Monheim diese Woche, in Langenfeld Ende Mai. Das Stadtmuseum und die Wasserburg in Langenfeld öffnen ihre bislang geschlossenen Ausstellungen erst nächste Woche, verlängern sie aber.

Nach der corona-bedingten Zwangspause sind die ersten kulturellen Veranstaltungen mit Publikum wieder erlaubt. Wie bereits berichtet, werden in Monheim an drei Spielorten überdachte Bühnen mit großflächigen Videoleinwänden installiert, vor denen das Publikum im eigenen Auto sitzt. Bereits am Donnerstag gibt nach Angaben des Monheimer Kulturwerke-Chefs Martin Witkowski die Band Kasalla ein Konzert, am Freitag startet das Autokino. In Langenfeld rechnet Schauplatz-Chef Georg Huff mit dem Start solch eines Autokinos mit gelegentlichen Bühnenauftritten Ende Mai. „Wir bereiten hierfür den großen Parkplatz des Freizeitparks an der Langforter Straße vor.“

Im Langenfelder Stadtmuseum können sich die ersten Besucher die Kunstausstellung „Mit kühlem Blick – Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre“ ab Dienstag, 12. Mai ansehen. Bereits seit März hängen die vor etwa 100 Jahren geschaffenen Gemälde von Karl Hofer, Alexander Kanoldt, Otto Möller und anderen Künstlern dieser Stilrichtung im Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83. „Wir sind froh, diese Bilder aus der Sammlung des Leihgebers Frank Brabant nun endlich zeigen zu dürfen“, sagt Museumschefin Dr. Hella-Sabrina Lange. Die ursprünglich bis zum Juni vorgesehene Ausstellung werde bis in den Oktober hinein verlängert.

Info Monheim drei Spielorte für Publikum im Auto In Monheim gibt es an drei Standorten überdachte Bühnen mit Videoleinwänden. Rheinstadion-Parkplatz Kapellenstraße ab 8. Mai, primär Autokino für bis zu 80 Pkw. Baumberger Bürgerwiese, Am Kielsgraben, Konzerte, bis 150 Autos. Am 7. Mai, spielt Kasalla. Innenhof der Kulturraffinerie K714, Rheinparkallee 11, bis 60 Autos, weitere Sparten Infos und Tickets www.monheimer-kulturwerke.de

Die seit gestern erlaubte Wiedereröffnung der Ausstellungsräume soll Lange zufolge nicht übereilt geschehen. „Wir bereiten in dieser Woche alles räumlich und organisatorisch vor.“ Normalerweise sind hinter der Aufsichtstheke Ehrenamtliche im Einsatz, die meist älter als 70 sind. Weil ältere Menschen durch Corona in höherem Maße gefährdet sind, beaufsichtigen vorerst Lange und ihr hauptamtliches Team die Kunstausstellung und die stadtgeschichtliche Dauerschau. „Jeweils maximal sechs Besucher dürfen sich auf den beiden Etagen aufhalten. Es muss ja Abstand nicht nur untereinander, sondern auch zu den Kunstwerken eingehalten werden.“

Auch die seit ihrem Start im März geschlossene Kunstausstellung in der Wasserburg Haus Graven wird verlängert. Wie lange die 79 dort hängenden Gemälde von Michaela Dreßen und Alfons Gummersbach in dem mittelalterlichen Gemäuer zu sehen sein werden, ist nach den Worten des Haus-Graven-Vereinsvorsitzenden Lothar Marienhagen noch offen. In die nur an den Wochenenden geöffnete Wasserburg dürfen Besucher laut Marienhagen nach jetzigem Stand vermutlich ab 17. Mai wieder hinein. „Wir richten getrennte Ein- und Ausgänge ein und legen die Maximalzahl von Besuchern noch fest.“