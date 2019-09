Einkaufen : Kürbisse – Trendgemüse und Sattmacher

Langenfeld/Monheim Die Zeit der meist orangefarbenen „Panzerbeere“ hat begonnen. Den ganzen Herbst über lassen sich Rezepte ausprobieren.

Jahrzehntelang spielte der Kürbis in der deutschen Küche keine Rolle. Das ist heute anders. Seit er nicht mehr nur als „Gelber Zentner“ auftritt, sondern vorwiegend als handlicher Hokkaido, ist er gerne gesehen, sagt der Reusrather Landwirt Heinz Modemann. Seit Beginn voriger Woche verkauft er in seinem Hofladen an der Rothenberger Straße 7 das beliebte „Fruchtgemüse“, das botanisch als „Panzerbeere“ bezeichnet wird. „Der Geschmack ist mit den Jahren eindeutig besser geworden“, sagt Modemann. Mild, süßlich und nussig bietet sich der orangefarbene Hokkaido für unzählige Rezepte an: als Suppe mit Apfel- oder Orangensaft, im Kuchen, im Muffin, als Püree, gefüllt oder als Gnocci und im Salat. „Der Kürbis ist ein richtiges Trendgemüse“, sagt Modemann. „Sobald in Fernsehen oder Zeitung ein neues Rezept veröffentlich wird, laufen uns die Kunden die Türen ein.“