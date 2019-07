Langenfeld/Monheim : Erfrischende Plätzchen für tropische Tage

Lea vom Serviceteam des Café mit Liebe nimmt den Schatten selbst in die Hand. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Das Thermometer ist mittags bei 37 Grad angelangt. Kühlung ist gefragt. Die RP hat sich umgehört, wo sich die Hitze in Langenfeld und Monheim aushalten lässt.

Da ist natürlich der Rhein in Monheim. Auch wenn er nur wenige Schattenplätze bietet, so weht dort doch meist ein leichter Wind. Gestern war das Grund genug für die Baumberger Zwar-Gruppe, vom Aalschokker-Museum aus zur 30-Kilometer-Radtour aufzubrechen. Tourleiter Udo Schumann war da ganz optimistisch, dass seine etwa zehn Personen große Gruppe das schafft. Es geht am Rhein vorbei und durch Waldstücke. Bewegung halte schließlich den Kreislauf stabil. für die Gruppe ist das Fahrrad dank Fahrtwind ein durchaus kühler Platz bei hohen Temperaturen.

Wer es bei der Hitze gemütlicher mag, der kann sich in der Monheimer Altstadt ein kühles Plätzchen suchen – etwa in der Milchbar oder auf der baumbestandenen Terrasse der Biermanufaktur. Oder zum Beispiel im Café mit Liebe, wo Ventilatoren innen für Kühlung sorgen und draußen Markisen die Sonne fernhalten. Serviert wird kalter Kaffee: Cold Brew, eine Spezialität, die kalt aufgebrüht wird, über Nacht ziehen muss und besonders an heißen Tagen beliebt ist. Kalte Getränke jeder Art sind natürlich gefragt. Eis-Tee, Eis-Latte und andere Kaffeespezialitäten sowie selbtgemachte Limonaden serviert das Team an der Turmstraße. „Es ist nicht ganz so voll wie sonst, aber viele Gäste kommen trotz der Hitze auf ein erfrischendes Getränk vorbei“, sagt Ina Angermund, die auch Melone-Feta-Salat bereithält. „Der ist gerade der absolute Renner“, sagt sie. Auch die Mitarbeiter im Café mit Liebe werden gut versorgt. Für sie gibt es kalte Getränke, Melone und kühlende Tücher für Stirn und Nacken.

Die Baumberger Zwar-Gruppe sucht Kühlung im Fahrtwind und startet zur 30-Kilometer-Radtour. Foto: RP/Heike Schoog

Info Heute soll es bis zu 40 Grad heiß werden Vorhersage Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze und spricht Warnungen für das gesamte Bundesgebiet aus. Bis zu 40 Grad werden heute (Donnerstag) erwartet. Wetter Online geht bis Freitag von Temperaturen bis 38 Grad aus Hitzefrei Der Langenfelder Wochenmarkt wird wegen der Hitze am Freitag bereits um 14 Uhr schließen. Dies teilte die Stadt mit.

Passanten, Spaziergänger oder Radler, können an der Trinkstation im Café mit Liebe ihre Wasserflaschen auffüllen. Kostenfrei.

Das Langenfelder Freibad ist nicht nur für Familien ein begehrter Ort bei 37 Grad Hitze. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)