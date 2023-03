Start in die Reisesaison Kreispolizei wiegt Wohnwagen und Reisemobile

Auch zum diesjährigen Start in die Wohnmobil- und Wohnwagen-Saison findet die kostenlose Aktion statt. Am Samstag, 1. April, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr können Interessierte mit ihrem Wohnmobil oder auch Wohnwagen-Gespann ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Kreispolizeibehörde Mettmann am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann wiegen lassen.