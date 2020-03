Kreispolizei Mettmann stellt Kriminalstatistik vor : Enkel-Trick bereitet der Polizei Probleme

Langenfeld/Monheim Die Zahl der Straftaten sowie die Kriminalität insgesamt sind weiter rückläufig im Kreis Mettmann. Allerdings machen den Polizeibeamten zunehmend zwei relativ neuartige Delikttypen Sorgen.

Die für einen 36-Jährigen tödliche Bluttat erschütterte am 20. Juli 2019 ganz Monheim. Zwei weitläufig Bekannte hatten frühmorgens an der Vereinsstraße so heftig auf den Monheimer eingetreten, geschlagen und mit einem Messer eingestochen, dass dieser kurz darauf im Krankenhaus starb. Die beiden Täter wurden mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Trotz dieses schlimmen Falles aus Monheim lebt es sich weiterhin vergleichsweise sicher im Kreis Mettmann: Die Zahl der Straftaten sowie die Kriminalität insgesamt sind weiter rückläufig.