Premiere im Kreis Mettmann : Kreis schult jetzt „Mobile Retter“

monheim/langenfeld Das Interesse an dem neuen Konzept „Mobile Retter“ ist im Kreis Mettmann groß: 200 Menschen haben sich bereits registrieren lassen.

Führungskräfte der Feuerwehren Monheim und Langenfeld sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Gemeinsam mit Kollegen aus den anderen Städten des Kreises Mettmann sind sie in einer Klausurtagung zu so genannten „Mobilen Rettern“ geschult worden. Für dieses in der Region neu eingeführte Konzept haben sich bislang schon mehr als 200 Interessierte registrieren lassen, berichtet für die Kreisverwaltung deren Sprecherin Daniela Hitzemann. Nun starten die ersten Fortbildungskurse: Die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann bietet ab Anfang kommenden Jahres Trainings an. Interessierte können sich unter www.mobile-retter.org/trainingstermine anmelden und informieren. Wer einer Hilfsorganisation im Kreis Mettmann angehört, wird in geschlossenen Trainings geschult.