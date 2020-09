Corona in Schulen und Kitas : Kitas und Schulen erwarten Reihentests

Bei einem Reihentest werden Abstriche genommen. Hier in einem Drive-In Testzentrum für Schüler und Lehrer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld/Monheim Langenfeld/Monheim (og) Sowohl an der städtischen Kindertageseinrichtung Langforter Straße als auch am Konrad-Adenauer-Gymnasium sorgten die Corona-Infektions- und Verdachtsfälle für Quarantäne-Anordnungen des Kreisgesundheitsamtes.

An der Kindertageseinrichtung wurden im Rahmen der Reihentestung eine Erzieherin und ein Kita-Kind positiv auf das Corona-Virus getestet. Beide befanden sich bereits in der Quarantäne. Das Gesundheitsamt weitet diese Quarantänen nun auf den jeweiligen familiären Bereich aus. In der Kita muss jetzt eine weitere Erzieherin zuhause bleiben. Das Kreisgesundheitsamt nimmt eine Reihentestung bei allen Erzieherinnen vor. Auf Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes hat sich die Stadt Langenfeld als Träger dazu entschlossen, die Einrichtung am noch bis Dienstag (22. September) vorsorglich geschlossen zu halten, um die Testergebnisse abzuwarten.

Am Konrad-Adenauer-Gymnasium wird es am Dienstag eine Reihentestung für die in Quarantäne befindlichen Schüler der Jahrgangsstufe 9 geben. An dem Langenfelder Gymnasium war ein Schüler zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt hatte Quarantäne für eine Klasse und zwei Kurse sowie zwölf Lehrer angeordnet, sagt Kreissprecherin Tanja Henkel.

34 Schüler von der Gemeinschaftsgrundschule am Lerchenweg in Monheim werden am Mittwoch getestet. Sie befinden sich in Quarantäne, weil ein Freiwilliger (FSJ) positiv getestet worden war.