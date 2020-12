Katholiken und Protestanten : Erbauliche Wege und Online-Gottesdienste

Langenfeld/Monheim Unter dem Motto „Der Weg nach Bethlehem“ lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius Monheim zu einem etwas anderen Spaziergang ein. Hiermit und diversen Online-Angeboten eröffnen Katholiken und Protestanten in beiden Städten Alternativen zum Besuch von Kirchen.

Die Stationen beleuchten laut Bernd Wehner aus dem Kirchenvorstandeinzelne Gedanken zum Geheimnis der Weihnacht. Der Spaziergang in Baumberg beginnt beim Aalfischerei-Museum an der Klappertorstraße, führt weiter zur Wiener-Neustädter-Straße/Ecke Benrather Straße, dann zum Kreisverkehr an der Europaallee, weiter zum Peter-Hofer-Haus, Peter-Hofer-Straße über den Ottilie-Baader-Weg/Ecke Nelly-Sachs-Straße und endet an der Kirche St. Dionysius in der Hauptstraße. In Monheim beginnt der Weg am Marienburgpark in der Parkstraße, geht weiter zur Alten Schulstraße / Ecke Krischerstraße, dann zur Kirche St. Johannes an der Brandenburger Allee, weiter zur Marienkapelle, An d‘r Kapell, dann zum Pfarrer-Franz-Boehm-Haus an der Sperberstraße. Endstation ist die Kirche St. Gereon an der Franz-Boehm-Straße. So führen beide Wege am Ende jeweils an die Krippe in den Kirchen St. Gereon bzw. St. Dionysius. Hier kann man noch an der dort befindlichen Friedenslichtkerze von Bethlehem, deren Licht in der Geburtsgrotte Jesu Christi entzündet wurde, seine eigene Kerze anstecken und damit das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause nehmen. Entsprechende Kerzen liegen in den beiden Kirchen zum Mitnehmen bereit.