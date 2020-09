Kostenpflichtiger Inhalt: In Monheim schon tätig : Langenfelds Katholiken begrüßen neuen Pfarrer

Michael Hoßdorf ist feierlich in sein Amt als leitender Pfarrer der katholischen Gemeinde eingeführt worden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld / Monheim Michael Hoßdorf, bisher nur in Monheim tätig, ist in Langenfeld als leitender Pfarrer für den gemeinsamen „Sendungsraum“ feierlich in sein Amt eingeführt worden. Er ist jetzt für 36.000 Gläubige in beiden Städten zuständig.