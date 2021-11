Karneval in Langenfeld und Monheim : Karnevalisten planen künftig mit 2Gplus-Regel

Langenfeld /Monheim Anders als in Düsseldorf haben Langenfelder und Monheimer Karnevalisten „Glück“ gehabt. Der Hoppeditz ist in beiden Städten erwacht. In Langenfeld ist das Prinzenpaar Ina I und Sascha I gekürt.

In Langenfeld steht jetzt noch die offizielle Krönung des Kinderprinzenpaares an – am Freitag. Auch der RKV Schwarz-Weiß 1977 will die Session noch eröffnen – am Samstag. Stand heute wird das so geschehen, sagt Helmut Schoos, Vorsitzender des Festkomitees Langenfelder Karneval. Die Veranstaltungen sollen unter der 2G-Maßgabe (geimpft oder nachweislich genesen) stattfinden. Das würde streng kontrolliert. Außerdem biete die Richrather Schützenhalle viel Platz, so dass auch der vorgegebene Abstand gewährleistet sei. Alle weiteren Veranstaltungen seien erst für das kommende Jahr geplant. „Was dann ist, wissen wir natürlich nicht“, so Schoos, der angesichts steigender Infektionszahlen der 2G-Regel am liebsten noch einen Test zufügen würde.