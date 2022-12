Karl Zimmermann geht in den Ruhestand Der Revierförster verabschiedet sich

Nach 35 Jahren endet in diesen Tagen die Dienstzeit von Karl Zimmermann, dem zuständigen Revierförster für rund 2600 Hektar Wald in Leichlingen, Leverkusen, Langenfeld und Monheim. Der aus dem Höhendorf Witzhelden stammende Forstamtmann erhielt seine Entlassungsurkunde bereits im Regionalforstamt Bergisch-Land in Gummersbach, einem von 16 Forstämtern des NRW-Landesbetriebes Wald und Holz in Münster.