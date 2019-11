Monheim : Kandidaten fürs Presbyterium stellen sich vor

Langenfeld/Monheim (og) Bei der Gemeindeversammlung in der Lukaskirche am Sonntag, 10. November, 10, informiert die evangelischen Kirchengemeinde Langenfeld auch über die nächste Presbyteriumswahl. Die Versammlung der evangelischen Gemeindemitglieder beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst an der Kaiserstraße 12. Pfarrer Hartmut Boecker predigt.

Anschließend informiert Presbyteriumsvorsitzende Karin Seitz über aktuelle Themen, die finanzielle Situation und aktuelle Bauvorhaben. Die Männer und Frauen, die am 1. März 2020 bei der Presbyteriumswahl kandidieren, stellen sich persönlich vor. Weitere Gemeindemitglieder können sich in der Gemeindeversammlung noch für eine Kandidatur melden. Mitglieder können vorher noch Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung stellen: Tel. 02173 92770.

Zur Vorbereitung auf die Presbyteriumswahl am 1. März 2020 lädt auch die Evangelische Kirchengemeinde Monheim zu einer Gemeindeversammlung ein. sie beginnt ebenfalls am Sonntag, 10. November, im Johann-Wilhelm-Grevel-Haus, Falkenstraße 2. Nach dem Zentralgottesdienst mit Pfarrer Falk Breuer, der um 10 Uhr beginnt, stellen sich ab etwa 11 Uhr die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Gemeinde persönlich vor.