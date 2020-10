Start am 29. Januar in Monheim : Jugend musiziert: Anmelden bis 15. November

Start am 29. Januar in Monheim

Langenfeld/Monheim Für den Wettbewerb „Jugend musiziert" fällt im Kreis Mettmann der Startschuss mit dem Regionalwettbewerb vom 29. bis 31. Januar in der Musikschule Monheim.

Unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten rufen Bund, Länder und Kommunen sowie der Deutsche Musikrat zusammen mit seinen musikpädagogischen Verbänden zur Teilnahme auf. Die Solowertung ist diesmal für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), „Musical“, Orgel und besondere Instrumente (Baglama, Hackbrett). ausgeschrieben. In den Ensemblekategorien stehen „Duo: Klavier und ein Streichinstrument“, „Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier“, Schlagzeug-Ensemble, Klavier vierhändig und „Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne“ auf dem Programm. Neu ist die Kategorie „Jumu open“. In dieser freien Kategorie sind alle Instrumente und Performances möglich, die durch bisherige "Jugend musiziert"-Kategorien nicht abgedeckt sind. Die Musik kann aus Genres stammen, die bisher für "Jugend musiziert" tabu waren und sich mit anderen künstlerischen Sparten wie Tanz, Film oder Malerei verbinden.

Die Kreisparkasse Düsseldorf unterstützt den Regionalwettbewerb und lobt zusätzlich zwei Förderpreise aus. Der Nachwuchspreis ist mit 500 Euro dotiert und richtet sich an die jüngsten Teilnehmer der Altersgruppen 1 und 2. Der Förderpreis, der fortgeschrittene Musiktalente der Altersgruppen 3 bis 7 auszeichnet, beträgt 1.000 Euro. Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt vom 12. bis 16. März am Landeswettbewerb in Essen teil. Das Punktesystem zur Bewertung der musikalisch-künstlerischen Leistungen gilt für alle drei Wettbewerbsebenen. Wer also auf Landesebene 23 Punkte erspielt und mindestens 12 Jahre alt ist, bekommt eine Einladung nach Freiburg zum Bundeswettbewerb vom 28. Mai bis 4. Juni.