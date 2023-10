Nach Attacke auf Solidaritätsbeflaggung in Monheim Israel-Fahne vor Langenfelder Rathaus gestohlen

Langenfeld/Monheim · In der Nacht zu Dienstag wurde die Israel-Flagge vor dem Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim entwendet, jetzt zerstörten Unbekannte auch die Solidaritätsbeflaggung in Langenfeld. Die Stadt kündigt schnellstmöglichen Ersatz an.

12.10.2023, 11:19 Uhr

Vor dem Langenfelder Rathaus wurde nicht zum ersten Mal die israelische Flagge gehisst. Hier ein Bild von 2018, als die Fahne anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels aufgezogen wurde. Foto: Stephan Meisel (mei)/Meisel, Stephan (mei)

Von Thomas Gutmann