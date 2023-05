Kultur in Langenfeld und Monheim Internationaler Museumstag lockt zum Kartoffelkult und zu den alten Römern

2019 feierte der Langenfelder Poetry Slam im Schaustall am Winkelsweg seine Premiere. Nach den ersten drei ausverkauften Veranstaltungen zog das Veranstaltungsformat in den größeren Saal, den Schauplatz und bot eine Show der absoluten Extraklasse, die sich schnell in der Poetry Slam-Szene herumgesprochen hat. An diesem Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr, geht es in der Stadthalle weiter. Der „Best of Poetry Slam Langenfeld“ kehrt zurück. Und auch dieses Mal ist eine Auswahl der gefragtesten Bühnen-Poeten und Poetinnen geladen. Poetry Slam ist ein Bühnenformat der Gegenwart im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, divers und interaktiv: mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte, mal witzig, mal ernst, mal kritisch. Einst ein Geheimtipp, hat sich dieses Format zu einer der angesagtesten Literatur-Performances entwickelt und ist als immaterielles Unesco Kulturerbe anerkannt.