Kreis Mettmann : Infos über Weiterbildung bei IHK und Arbeitsagentur

Kreis Mettmann In einer gemeinsamen Online-Veranstaltung zeigen die IHK und die Agentur für Arbeit Mettmann Wege auf, wie Berufstätige ein Weiterbildungsvorhaben umsetzen und finanzieren können.

„Das gemeinsame Ziel der Veranstaltung von Arbeitsagentur und IHK Düsseldorf ist, Fachkräfte für die Zukunft zu mobilisieren“, erklärt Katrin Böing, Geschäftsführerin Berufliche Weiterbildung/IHK Forum. „Menschen ohne Berufsabschluss können hier erfahren, wie sie diesen erwerben können. Fachkräfte können sich über konkrete Weiterbildungsmöglichkeiten informieren, mit denen sie ihre Kenntnisse und Kompetenzen up to date halten bzw. erweitern können. Und natürlich sprechen wir auch über Fördermöglichkeiten. So möchten wir einen aktiven Beitrag leisten, um für Unternehmen in der Region langfristig Fachkräfte zu sichern.“