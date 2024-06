Kommunalwahl 2025 In Langenfeld gilt nur Sven Lucht als gesetzt

Während in Monheim die Oppositionsparteien (CDU, SPD, FDP und Grüne) sich zu einem Vierer-Pakt zusammengeschlossen und eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin präsentiert haben, ist in Langenfeld Sven Lucht (BGL) als einziger (Gegen-)Kandidat zum amtierenden Bürgermeister gesetzt – wenn auch noch inoffiziell. Er hatte bei der Kommunalwahl 2020 die CDU-Mehrheit des Bürgermeisters Frank Schneider geknackt und so das Gefüge in den Langenfelder Ratsausschüssen verändert.