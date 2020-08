Ausbildungsstart : IG Bau klagt über Azubi-Mangel

Kreis Mettmann Den Unternehmen im Kreis Mettmann fällt es schwer, Lehrstellen zu besetzen.

In der laufenden Tarifrunde fordert die IG Bau deshalb ein monatliches Einkommensplus von 100 Euro für alle Azubis. Außerdem soll die mitunter lange, meist unbezahlte Fahrerei zur Baustelle entschädigt werden, um die Arbeit attraktiv zu halten – auch gegenüber anderen Branchen, in denen weit weniger gependelt wird. „Wer sich bei der Berufswahl für den Bau entscheidet, der muss auch Familie, Freizeit und Arbeit unter einen Hut bringen können. Aber das klappt für die meisten Berufseinsteiger nur sehr selten“, meint Orlob.

Diese Unzufriedenheit spiegele sich auch in einer hohen Abbrecherquote wider. Laut aktuellem Ausbildungs- und Fachkräftereport der Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA-BAU) bringt jeder dritte Azubi die Ausbildung nicht zu Ende.

Eine Möglichkeit, sich dem Nachwuchs als möglicher Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber zu präsentieren, bietet sich den Unternehmen bei der – diesmal virtuellen – Langenfelder Berufsorientierungsbörse Bob am 18. und 19. November. Auf einer Onlineplattform (bob2020.de) können sich interessierte Schüler aus der Region an virtuellen Messeständen über die Unternehmen und Karrieremöglichkeiten informieren, Videos anschauen und in direkten Kontakt treten.